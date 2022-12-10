Москва, 10 декабря, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге подполковника Михаила Подкопаева в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, подразделение Вооруженных сил России (ВС), в составе которого действовал подполковник, попало под огонь наступающего противника из ствольной и реактивной артиллерии.

В ведомстве отметили, что Подкопаев, оценив обстановку, вывел личный состав из-под вражеского обстрела, сохранив жизнь военнослужащим, вооружение и военную технику. А также добавили, что после перемещения на запасные позиции российские войска открыли ответный огонь, подавив огневые точки и вынудив противника отступить.