Астана, 10 декабря, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В конце декабря 2022 года в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча глав стран СНГ, заявил в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

На саммите ожидается обсуждение задач на 2023 год и более отдалённую перспективу, уточнил он.

Напомним, 9 декабря в Бишкеке состоялся саммит Евразийского экономического союза с участием лидеров России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Лидеры одобрили пакет документов и утвердили основные направления международной деятельности союза на следующий год.

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