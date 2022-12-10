Белград, 10 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В северной части Косово (на границе с основной частью Сербии) звучат сирены, сообщают местные СМИ вечером 10 декабря.

Tiia Monto Сербская церковь. Косовская-Митровица

На улицах нескольких городов собираются граждане, сообщается также о строительстве баррикад. В регионе фиксируются перебои со связью и работой мобильного интернета.

Очередной этап обострения ситуации начался 8 декабря, когда вопреки договоренностям сотрудники косовского спецназа без получения разрешений от местных властей вошли в населенные пункты на севере края.

Представители сербского правительства ранее отмечали, что власти Косово, похоже, намерены перейти к «финальному этапу оккупации».

Ответственность за обострение в Белграде в равной мере возлагают на Приштину и Брюссель. Власти ЕС потворствуют провокациям албанцев, отмечают в правительстве Сербии.