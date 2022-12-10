Луганск, 10 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Два жилых дома были полностью разрушены в ЛНР в результате обстрела со стороны киевских боевиков с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенный дом в Тошковке

По информации пресс-службы, в результате обстрела киевскими боевиками населенного пункта Новопсков в Луганской Народной Республике были полностью разрушены два дома, еще 20 жилых домов получили повреждения.

Уточняется, что обстрел производился американской РСЗО M142 HIMARS, было выпущено три ракеты.

Пресс-служба опубликовала фотографии разрушенных после обстрела домов.