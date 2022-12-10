Вена, 10 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. 10 декабря в столице Австрии состоялся митинг, в ходе которого несколько сотен человек потребовали от правительства страны пересмотра введенных против России санкций и сохранения нейтралитета республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов митинга.

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Согласно публикации, на митинге выступил экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Многие участники пришли с плакатами, российскими и австрийскими флагами.

По словам организаторов протестной акции, кризис поразил «парламент и правительство Австрии». Они призвали власти республики приложить усилия для организации мирных переговоров между Москвой и Киевом с целью прекращения конфликта.