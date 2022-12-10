Токио, 10 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. США обратились к Японии с просьбой помочь помешать Китаю в разработке высокотехнологичных полупроводников. Об этом 10 декабря сообщило агентство Kyodo.

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По данным агентства, министр торговли США Джина Раймондо обратилась с такой просьбой к министру экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуре.

Отмечается, что США опасаются появления лазеек в системе экспортного контроля, если Япония и Нидерланды, компании которых являются лидерами в области оборудования для производства полупроводников, продолжат поставки Китаю.

При этом в Токио боятся, что введение экспортных ограничений вызовет негативную реакцию Пекина, что, в свою очередь, затруднит сотрудничество двух стран. А власти Нидерландов уже рассматривают возможность введения экспортных ограничений в сфере полупроводников.