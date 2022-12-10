Канск, Красноярский край, 10 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Житель города Канска Красноярского края получил вызов в военкомат для своего 12-летнего сына. Фотографию повестки опубликовало сообщество «ЧП Канск» в соцсети «Вконтакте».

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат

«Ситуация такая, ребёнку 12 лет, пришла повестка с канского военного комиссариата», — написал канец.

Автор публикации отметил, что на первоначальный воинский учёт мальчиков ставят в 16–17 лет, и задался вопросом, зачем вызывают его сына.

В комментариях пользователи предположили, что произошла ошибка, например, повестка предназначалась тёзке мальчика, и посоветовали прояснить ситуацию в комиссариате. Некоторые отметили, что подобные случаи происходят нередко.