Мариуполь, ДНР, 10 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Председатель Попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин в ходе визита в Донецкую Народную Республику посетил Мариуполь и оценил динамику восстановления города. Об этом 10 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

В ходе встречи стороны обсуждали трудности прохождения осенне-зимнего периода, планы по тепло- и водоснабжению, работы по газификации, восстановлению индивидуального жилого строительства. Наиболее острыми остаются проблемы с водой в Донецке, Макеевке, Горловке, уточнил Пушилин.

«Важно то, что динамика совершенно очевидна. Уже много восстановленных домов. Это будет новый Мариуполь. Он будет краше и лучше. Мы выполним все поручения президента», — сказал Степашин, поблагодарив Пушилина и его команду за совместный труд.

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