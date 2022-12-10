Каир, 10 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Правительство Египта запретило курить кальян в радиусе одного километра от религиозных и образовательных учреждений. Об этом сообщают египетские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Согласно опубликованным данным, с 11 декабря курить кальян будет разрешено только в кафе и специальных заведениях, у которых есть соответствующая лицензия и которые располагаются на расстоянии не менее одного километра от мест отправления культа, учебных и воспитательных учреждений, автозаправочных станций.

Также постановление накладывает ограничения на площадь, которую владельцы заведений могут отвести под курение кальяна, особые требования по вентиляции помещения и очистки воздуха, а также запрещает предлагать кальян в продуктовых магазинах и закрытых помещениях.

По новым правилам, кальян должен готовиться на открытых площадках, а уголь — в отдельных отсеках, защищенных от доступа к огню.

В случае не выполнения предписаний собственники заведений, не имеющих лицензий, будут оштрафованы, а в случае рецидива заведения могут закрыть.