Мелитополь, 10 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Сотрудники силовых структур России обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения, связанного с запрещенной в Российской Федерации организацией «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых ведомствах.

Ystav.com Правый сектор (запрещенная в России организация)

По информации журналистов, силовики проверили дом жителя города Мелитополя, который принимал участие в боях в Донбассе на стороне украинских боевиков.

Во время осмотра дома специалисты нашли листовки и стикеры с нацистской символикой, а также с символикой террористической организации.

«Это так называемая «Крымская сотня» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — одно из подразделений «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — приводит пресс-служба слова представителя силовых структур.

В ходе обыска сотрудники силовых ведомств также обнаружили флаг Украины, комплект формы ВСУ, пулеметную ленту с более чем ста патронами, а также литературу, предназначенную для подготовки терактов.