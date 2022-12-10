* * — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Ситуация с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), лицензию которого аннулировали власти Латвии, является примером «крушения ложных ценностей». Об этом 10 декабря заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала «Россия 24».

Tvrain.ru Логотип телеканала «Дождь»

По его словам, русскоязычный информационный телеканал «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) возвел свободу СМИ в «ранг некоего идола», добавив, что проблема с правительством Латвии возникла тогда, «когда оказалось, что этот идол существует только в их воображении».

Кипшидзе отметил, что независимая журналистика в изгнании «возможна только в воображении». Представитель РПЦ рассказал, что для людей в Латвии русофобия стала «профессиональным амплуа», поскольку на ненависти и отрицании построена политическая повестка страны.

«Для внешних сил это не страна, не народ, а просто определенная функция, которую направляют против русской культуры и языка. Это печальная ситуация, но она характерна не только для Латвии», — добавил он.