Донецк, 10 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли несколько районов Донецка, Красный Партизан и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:50 (совпадает с мск) — н. п. Нелеповка — н. п. Красный Партизан: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; 16:55 — н. п. Ленинское — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 17:05 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм, в 17:07 — Киевский и Куйбышевский районы (пять снарядов калибра 155 мм), в 17:24 — Кировский и Куйбышевский районы (четыре снаряда калибра 155 мм).