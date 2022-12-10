Москва, 10 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В специальной военной операции участвуют более 15 тыс. добровольцев из 11 казачьих отрядов. Об этом 10 декабря сообщил первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко в ходе общественно-просветительской акции «Казачий диктант — 2022» в Российской государственной библиотеке.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

«Более 15 тыс. казаков сегодня принимали и принимают участие в спецоперации», — сказал Перенижко.

Он отметил, что казаки из 11 отрядов по зову сердца, как и их предки, пошли защищать русский мир и государственность.

Акция «Казачий диктант» проходит третий год подряд. По данным организаторов, в 2020 году его участниками стали более 125 тыс. человек, в 2021 году — более 167 тыс.