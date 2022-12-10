Киев, 10 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Жители Украины могут столкнуться с проблемой водоснабжения в случае очередного блэкаута. Об этом 10 декабря сообщают украинские СМИ, ссылаясь на информацию «Киевводоканала».

thestar.com Без горячей воды

По данным предприятия, в случае длительного отключения света могут возникнуть проблемы с подачей водоснабжения в Киеве и в целом на Украине. Специалисты призывают жителей уже сейчас запасаться водой.

Уточняется, что если произойдут новые взрывы на объектах энергетики и это повлечет длительное отключение света, то специалисты «Киевводоканала не смогут наладить автономную работу всего оборудования, которое отвечает за подачу воды.

Киевлян также призывают экономно использовать воду, когда есть свет. Особенно это актуально в пиковые часы нагрузки (с 7:00 часов до 9:00 часов утром и с 17:00 часов до 22:00 часов вечером).

Отмечается, что для жителей Киева могут быть созданы пункты разлива воды. Сейчас специалисты приобретают генераторы для обеспечения централизованного водоснабжения Киева в чрезвычайных ситуациях, пояснили в «Киевводоканале».