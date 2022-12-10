Цюрих, Швейцария, 10 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) откроет дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины. Об этом 10 декабря сообщает испанская газета Mundo deportivo.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентина

Расследование связано с четвертьфинальным матчем чемпионата мира — 2022 в Катаре. Во время игры произошло несколько инцидентов.

В частности, полузащитник аргентинцев Леандро Паредес сильно пробил мячом в скамейку запасных сборной Нидерландов, после чего на поле завязалась потасовка. А после победной для себя серии пенальти игроки сборной Аргентины неподобающе себя вели в отношении соперников, отмечает издание.

Ожидается, что вердикт по этому делу ФИФА вынесет в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, Аргентина обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022.