Москва, 10 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Москве к началу сезона речной навигации в 2023 году будет открыт Южный речной вокзал, сообщает 10 декабря столичный департамент транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Речная навигация по Москве реке

В ведомстве уточняют, что на объекте почти закончена отделка фасада, подключены отопление и электричество, строители монтируют покрытие стен и полов.

«Объект готов почти на 80%, закончены все фасадные работы, строители приступили к внутренней отделке. На речном вокзале будет огромная функциональная зона, связанная в первую очередь с обслуживанием пассажиров речного транспорта. Здесь будет библиотека с электронными книгами, кафе, ресторан с огромной верандой и красивыми видами на «Остров мечты» и реку», — сказал глава дептранса Максим Ликсутов.