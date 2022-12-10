Москва, 10 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали смешными доказательства, найденные СБУ в Украинской православной церкви. Об этом 10 декабря заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала «Россия 24».

РПЦ Патриаршее служение в праздник Пасхи Христовой в Храме Христа Спасителя

По его словам, доказательства «антиукраинской деятельности», напротив, говорят о невиновности УПЦ.

Назвав Киево-Печерскую лавру «величкой святыней для многих народов», Кипшидзе объяснил, что властям Украины нужно как-то оправдать обыски и «маски-шоу», поэтому «они и нашли какое-то послание патриарха в архиве лавры или другого монастыря».

«Но это все смешные «доказательства». Они свидетельствуют, что церковь на Украине ни в чем не виновата», — сказал представитель РПЦ.

Ранее в Службе Безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической УПЦ в «антиукраинской деятельности».