* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Виктор Бут опроверг сообщения СМИ США о том, что он якобы перевозил оружие и танки в Афганистан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

Он напомнил, что американские СМИ обвинили его в том, что он якобы перевёз «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 200 танков Т-90.

«Что такое перевезти 200 танков: это 200 рейсов в Афганистан. Над каким регионом? Где доказательства? То есть вот это интересно: давайте ляпнем, а дальше всё пристроим», — сказал он в интервью RT.

Как сообщало ИА REGNUM, обмен Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, баскетболистку, осужденную за контрабанду наркотиков, был проведен 8 декабря 2022 года.

Вернувшись на родину, Бут рассказал, что никогда не сталкивался в тюрьме с русофобией. По его словам, американские заключенные симпатизируют России.