София, 10 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Митинг за нейтралитет Болгарии и её дружбу с Российской Федерацией состоялся в городе Софии. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Флаги России и Болгарии

По информации журналистов, в столице Болгарии порядка 200 жителей устроили шествие и импровизированный митинг, на котором призывали к миру и нейтралитету Болгарии.

Уточняется, что демонстранты также выступили за дружбу Болгарии с Россией.

Отмечается, что шествие проходило от администрации главы государства до здания парламента страны под охраной сотрудников правоохранительных органов.