Сотни жителей Софии вышли на митинг с флагами России
София, 10 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Митинг за нейтралитет Болгарии и её дружбу с Российской Федерацией состоялся в городе Софии. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Флаги России и Болгарии
По информации журналистов, в столице Болгарии порядка 200 жителей устроили шествие и импровизированный митинг, на котором призывали к миру и нейтралитету Болгарии.
Уточняется, что демонстранты также выступили за дружбу Болгарии с Россией.
Отмечается, что шествие проходило от администрации главы государства до здания парламента страны под охраной сотрудников правоохранительных органов.