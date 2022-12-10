Москва, 10 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Русской православной церкви считают, что запрет ЛГБТ за государственном уровне позволит создать новую системы защиты и продвижения преставления о семейном счастье, сказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

«Церковь, которая всегда свидетельствовала о пагубности греха, о пагубности пропаганды греха, получила некий фидбек, некий ответ от государства», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

При этом Кипшидзе считает, что в России необходимо еще очень многое сделать для создания альтернативной системы защиты и продвижения в публичном пространстве представления о семейном счастье.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.