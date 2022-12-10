Дрезден, Германия, 10 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Мужчина, захвативший заложников в германском Дрездене, скончался от ранений, полученных в результате операции по его задержанию. Об этом сообщает 10 декабря газета Bild.

Gil Megidish Полиция. Германия

Дэвиду В. было 40 лет. По данным правоохранителей, утром он убил свою мать в районе Прохлис, затем устроил стрельбу в здании, где базируется «Радио Дрезден».

Потом злоумышленник захватил двух заложников — женщину и ребёнка — и скрывался в торговом центре Altmarkt Galerie. Центр города перекрыли на период проведения операции по задержанию.

По словам представителя полиции, задержанный вёл себя неадекватно. Заложники освобождены, они не пострадали.

«Скорее всего, мы предполагаем психическое заболевание», — цитирует полицейского портал Zeit.