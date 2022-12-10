Москва, 10 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Глава Минпромторга Денис Мантуров ознакомился с ходом строительства Национального космического центра в Москве, который станет крупнейшим в мире. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба правительства России.

Kremlin.ru Денис Мантуров

По информации пресс-службы, Мантуров совместно с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым ознакомился со строительством космического центра, а также побывал в государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева, где осмотрел цеха изготовления нормалей, механосборочного производства и окончательной сборки ракеты-носителя «Протон-М».

Данный центр объединит штаб-квартиру предприятий ракетно-космической отрасли, центральный офис госкорпорации «Роскосмос», а также опытные производства и конструкторские бюро, которые сейчас находятся на различных площадках.

Отмечается, что на базе космического центра и смежной территории центра им. Хруничева планируют создать не менее 20 тысяч рабочих мест.