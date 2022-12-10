Одесса, Украина, 10 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Жители Одессы начали выходить на митинги из-за отключения электричества. Об этом 10 декабря сообщает Telegram-канал Readovka.

ИА REGNUM Без света

«Постоянное отключение электричества в Одессе привело к тому, что местные жители Одессы вышли на пешеходные протесты», — говорится в сообщении.

Канал опубликовал видео, на котором женщины вышли на дорогу и начали останавливать едущие на них машины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в энергетической компании ДТЭК заявили, что в Одесской области ситуация с электроснабжением сложная, в Одессе все потребители отключены от света, кроме критической инфраструктуры.