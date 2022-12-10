В Минобороны РФ рассказали о вручении госнаград мотострелкам ЮВО
Минобороны РФ рассказало о вручении госнаград проявившим мужество мотострелкам
Москва, 10 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России рассказали в своем телеграм-канале о вручении государственных наград мотострелкам Южного военного округа, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
Согласно опубликованным кадрам, награды бойцам вручил заместитель командира соединения. Мотострелки были награждены орденами Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом, медалями «За отвагу».
Ранее Минобороны опубликовало видео ракетных ударов штурмовиков Су-25.