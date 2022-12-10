Донецк, 10 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Кировский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам 10 декабря, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

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«Вражескому обстрелу из РСЗО БМ-21 «Град» подвергся Киевский район. По данным СЦКК, в 15:38 из н. п. Тоненькое выпущено 10 ракет», — говорится в сообщении в telegram-канале.

Также он сообщил, что в 15:50 были обстреляны Кировский и Куйбышевский районы, в 16:10 — Петровский район. Снаряды калибра 155 мм летели из Красногоровки. В первом случае было выпущено четыре снаряда, во втором — пять.

Кроме того, в 16:12 по Киевскому району прилетело три снаряда калибра 155 мм с позиций в н. п. Нетайлово.