Канберра, 10 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Против семи граждан России Австралия ввела санкции. Также ограничения коснулись организаций и граждан Ирана, сообщается на сайте МИД Австралии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Отмечается, что санкции вводятся из-за нарушений прав человека и якобы имевших место поставок Москве иранских беспилотных летательных аппаратов.

По заявлению Австралии, семеро граждан России причастны к покушению на Алексея Навального.

Попавших под санкции граждан Ирана считают в Канберре причастных к жестокому подавлению протестов после гибели 22-летней студентки Махсы Амини. Они состоят в полиции нравов Ирана и добровольческом ополчении «Басидж».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года в связи с референдумами в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях Австралия внесла в санкционный список 28 граждан России.

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