Москва, 10 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Виктор Бут 10 декабря в интервью RT заявил о полной поддержке проведения российской военной спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

Он отметил, что СВО следовало бы начать раньше, в 2014 году, когда проходили пророссийские митинги в Харькове, Одессе и других городах.

При этом Бут подчеркнул, что он понимает — страна в тот момент, вероятно, не была к этому готова.

Если бы была «возможность и необходимые навыки», он бы отправился в зону СВО, добавил Бут.

Как сообщалось ранее, обмен Виктора Бута, который провел 14 лет в американской тюрьме, на гражданку США Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, был произведен 8 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке отметил, что СВО, вероятно, следовало начинать раньше. Россия рассчитывала на достижение мирных договоренностей, объяснил президент.