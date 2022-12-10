Энергодар, Запорожская область, 10 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара. Об этом 10 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, зафиксировано около полутора десятков ударов.

Рогов уточнил, что огонь ведется в двух км от Запорожской АЭС. Информации об обстрелах территории и промышленной зоны атомной электростанции пока не поступало.

Лидер движения рассказал, что рядом со станцией был замечен беспилотник.

Ранее корреспондент «России 24» Ольга Курлаева также сообщила о нанесении киевскими боевиками более десяти ударов по береговой линии Энергодара.