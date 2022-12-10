Пушков: свободу информации в США закапывают с 2001 года
Сенатор Пушков заявил о «смерти информации» в США
Москва, 10 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Свободу информации в США «закапывают» уже 20 лет, поэтому главные телеканалы обходят молчанием разоблачение Илона Маска о цензуре в Twitter. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал 10 декабря в своём телеграм-канале.
Сенатор прокомментировал сообщение о том, что ABC, CBS, NBC полностью обошли вниманием публикацию Маском разоблачительных внутренних материалов Twitter Files за неделю с 2 по 9 декабря.
«Ничего удивительного: в США смерть информации произошла 11.09.2001 — в день атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке», — пояснил Пушков.
Он добавил, что после этого дня информацию с каждым годом «закапывали всё глубже».
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