Киев, 10 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады поддержал проект решения о запрете на Украине православной церкви. Об этом 10 декабря сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Он сообщил, что на Украине «запретят Московский патриархат», поскольку комитет по гуманитарной политике на своем заседании рекомендовал соответствующий законопроект.

Железняк также приветствовал решения, которые помогают «вычищать русский мир» с территории Украины.

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