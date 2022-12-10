Донецк, 10 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщили 10 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:38 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:48 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм, в 15:50 — Кировский и Куйбышевский районы Донецка (четыре снаряда калибра 155 мм).

Ранее 10 декабря боевики ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую.

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