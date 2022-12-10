Москва, 10 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Самым тяжелым для Виктора Бута в американской тюрьме было отсутствие возможности общаться с родными и близкими, об этом он рассказал в интервью RT 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

В заключении в США Бут провел 14 лет. Звонки родным разрешались один раз в месяц.

Как сообщалось ранее, обмен Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, баскетболистку, осужденную за контрабанду наркотиков, был проведен 8 декабря 2022 года.

Вернувшись на родину, Бут рассказал, что никогда не сталкивался в тюрьме с русофобией. По его словам, американские заключенные симпатизируют России.