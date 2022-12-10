Берлин, 10 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Более 36 тысяч шерстяных одеял из запасов бундесвера отправила Германия на Украину. Об этом 10 декабря пишет Welt.

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По информации журналистов, покупка более 36 тысяч одеял для Украины была профинансирована правительством Германии.

Уточняется, что ранее бундесвер выставил эти ненужные для армии одеяла на онлайн-аукцион. Тогда некоторые политики критиковали военнослужащих Германии за то, что они не предлагают их Украине.

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