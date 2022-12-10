Москва, 10 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Москве здание горевшей 10 декабря усадьбы Лопухиных не эксплуатировалось, сотрудников и экспонатов не было. Об этом заявил представитель Музея Востока.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По данным источника, в 2022 году в здании проводились противоаварийные работы, завершили которые в сентябре. Сотрудники музея планируют обратиться за содействием в Минкультуры.

«Весной 2023 года должны были начаться масштабные реставрационные работы, по плану ремонт должен был проводиться до 2025 года», — отмечают в музее.

Усадьба была построена боярином Федором Лопухиным в конце XVII века. В 1993 году в комплексе открыли Музей Рерихов. В 2015 году усадьбу признали федеральной собственностью и передали в управление Музея Востока.

Напомним, ранним утром 10 декабря в нежилом двухэтажном здании загорелось перекрытие между вторым этажом и чердаком. Площадь возгорания составила около 50 кв. метров. В результате обрушения перекрытий пострадал пожарный. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил по факту пожара возбудить уголовное дело.

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