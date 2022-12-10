Минобороны России показало боевую работу РСЗО «Град» в ходе спецоперации
Москва, 10 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграмм-канале кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» в зоне проведения специальной военной операции.
В министерстве рассказали, что артиллеристы, получив координаты цели, выдвинулись в район для нанесения удара, подчеркнув, что темное время суток «на руку» российским бойцам. В ведомстве указали, что подразделения отработали из боевых машин по опорным пунктам противника, уничтожив заданные цели.
«Вчера были поставлены задачи по уничтожению опорных пунктов. Мы выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены. В дальнейшем мы будем продолжать также, как и сейчас работать на благо нашей России», — поделился командир батареи.