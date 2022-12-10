Москва, 10 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграмм-канале кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» в зоне проведения специальной военной операции.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

В министерстве рассказали, что артиллеристы, получив координаты цели, выдвинулись в район для нанесения удара, подчеркнув, что темное время суток «на руку» российским бойцам. В ведомстве указали, что подразделения отработали из боевых машин по опорным пунктам противника, уничтожив заданные цели.

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«Вчера были поставлены задачи по уничтожению опорных пунктов. Мы выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены. В дальнейшем мы будем продолжать также, как и сейчас работать на благо нашей России», — поделился командир батареи.