Вашингтон, 10 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Слово «деменция» заслуживает того, чтобы быть признанным главным словом 2022 года в США. Об этом 10 декабря заявил автор портала American Thinker Ноэль Уильямс.

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По его словам, в 1951 году средний возраст сенаторов составлял 56,9 года. Сейчас он вырос до 64,3 года в связи с соответствующим увеличением числа сенаторов пожилого возраста.

«Джо Байден также доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово «деменция» заслуживает быть словом 2022 года», — считает Уильямс.

Также он напомнил, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в президентских выборах, но нет верхнего предела. По его словам, это создало опасную ситуацию.

Напомним, ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон отметил у Байдена симптомы, связанные с деменцией, и порекомендовал ему пройти когнитивный тест.

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