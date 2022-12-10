Санкт-Петербург, 10 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В 2025 году на строительство метро в Петербурге будет выделено 55 млрд рублей, сообщил 10 декабря губернатор города Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Это на 80% больше, чем в 2023 году (30 млрд рублей).

Беглов пояснил, что дело не в отсутствии средств: «Деньги есть, но нужно набрать соответствующую мощность. Нужны не только деньги, но и оборудование, специалисты», — отметил он.

В работе находятся 29 объектов метрополитена. Три станции («Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская») планируется открыть до конца 2024 года, еще восемнадцать — до 2030 года.

В ноябре 2022 года правительство Петербурга сообщило о выделении 14 млрд рублей на закупку техники для строительства новых объектов метрополитена.