Новосибирск, 10 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. С российским полковником Владимиром Рогалёвым простились в Сузунском районе Новосибирской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба районной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Уточняется, что Владимир Александрович Рогалёв геройски погиб 2 октября 2022 года в ходе выполнения задач спецоперации.

Проводить героя в последний путь к зданию районного Дома культуры пришли друзья, близкие, односельчане, сотрудники оперативных ведомств, чиновники. Рогалёв с воинскими почестями был похоронен на родной земле, пояснили в пресс-службе.

Он родился в посёлке Сузун, стал выпускником Сузунской школы № 2, Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища, академии Вооруженных Сил им. М. В. Фрунзе в г. Москве. Служил в различных частях советской и российской армии. Проходил службу в Сирии, Абхазии и Южной Осетии.

Был удостоен медалей Суворова, «За укрепление боевого содружества», «За воинскую доблесть» 1-й степени, «За отличие в военной службе» 3-й, 2-й, 1-й степени. Был награжден орденом Мужества посмертно.