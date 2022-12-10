Луганск, 10 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В результате обстрела Сватово в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ повреждения получила коррекционная школа-интернат, сообщила 10 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

«В результате обстрела г. Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 3 ракеты) повреждения получила коррекционная школа-интернат», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики в ночь с 9 на 10 декабря обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Поздней ночью ВСУ также нанесли удар из РСЗО HIMARS по Новопскову в ЛНР — выпустили три ракеты.

Читайте также: ВСУ нанесли удары ракетами из РСЗО HIMARS по населённым пунктам ЛНР