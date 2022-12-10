Минобороны РФ показало видео ударов Су-25 по бронированной технике ВСУ
Москва, 10 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Министерство обороны России 10 декабря опубликовало видео ракетных ударов штурмовиков Су-25.
Mil.ru
Экипаж Су-25
На кадрах показана боевая работа экипажа Су-25 в ходе специальной военной операции России на территории Украины. Самолёты нанесли ракетные удары по бронированной технике ВСУ, выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
В министерстве подчеркнули, что пилоты «Грачей» продемонстрировали слаженность и профессионализм, поскольку удары наносились с малых высот.