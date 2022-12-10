Москва, 10 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Министерство обороны России 10 декабря опубликовало видео ракетных ударов штурмовиков Су-25.

Mil.ru Экипаж Су-25

На кадрах показана боевая работа экипажа Су-25 в ходе специальной военной операции России на территории Украины. Самолёты нанесли ракетные удары по бронированной технике ВСУ, выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

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В министерстве подчеркнули, что пилоты «Грачей» продемонстрировали слаженность и профессионализм, поскольку удары наносились с малых высот.