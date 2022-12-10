Афины , 10 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Евросоюз и Европарламент являются рассадниками коррупции. Об этом 10 декабря заявила Коммунистическая партия Греции (КПГ).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

«Конкуренция различных заинтересованных компаний и групп, тысячи институционализированных лобби в Европарламенте и сам Евросоюз, базирующийся на монополиях, являются рассадниками коррупции и представляют собой реальность прогнившей эксплуататорской системы», — говорится в сообщении на сайте КПГ.

Отмечается, что коррупционные расследования в отношении членов Европарламента выявляют кровные связи ЕС и его институтов с крупным бизнесом через официальные и неофициальные лобби.

В пример приводится скандал, в котором замешана заместитель главы Европарламента, депутат от греческой партии «Движение перемен» Ева Кайли.

Ранее агентство France-Presse сообщало, что Кайли и ещё несколько человек задержаны полицией в Брюсселе. Их подозревают в коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу — 2022 в Катаре. Они обвиняются в получении от катарской стороны взяток и попытках влияния на позицию ЕС в преддверии подготовки мирового футбольного первенства.