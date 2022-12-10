Вашингтон, 10 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Белому Дому не нужна победа Украины в конфликте с Россией, поскольку это может привести к ядерной войне с Российской Федерацией, с которой США хотят иметь стабильные и предсказуемые отношения. Об этом 10 декабря пишет аналитик Брайан Кларк в 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По словам самого Байдена, Америка хочет от России стабильных и предсказуемых отношений. Однако полная украинская победа сделала бы это практически невозможным», — пишет аналитик.

По мнению Кларка, целью Зеленского является полное возвращение территорий, которые вернулись в состав России по результатам всенародных референдумов, а это не совпадает с целями Вашингтона, поскольку в этом случае Россия может применить ядерное оружие для защиты своих территорий, а Белый дом хочет этого избежать.

Аналитик считает, что США нужно трезво и реалистично оценивать свои цели в украинско-российском конфликте.

«Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной», — написал он, добавив, что Украина не более ценна, чем продуктивные отношения и сотрудничество с Москвой.

Кларк отметил, что Белый дом должен установить свои собственные приоритеты, должен начать оказывать давление на украинское руководство, чтобы оно ослабило свои ожидания и было более восприимчивым к какому-либо мирному договору.