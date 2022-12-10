Донецк, 10 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Жители Донецкой Народной Республики с 1 января 2023 года смогут получать полисы обязательного медицинского страхования. Об открытии территориального фонда ОМС сообщил 10 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинский полис

«Сегодня подписали соглашение с председателем ФФОМС Ильей Баланиным», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Выдавать полисы жителям республики планируют после новогодних праздников. Дончанам станет доступна бесплатная медицинская помощь по всей России, в том числе высокотехнологическая.

Возглавить территориальный фонд ОМС в ДНР предложено Елене Денисовой, работавшей ранее в Томской области.