Берлин, 10 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. С 2022 по 2038 год ФРГ потребуется около €10 млрд на развитие терминалов СПГ. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные Федерального министерства экономики и технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В издании подчеркнули, что €10 млрд — максимальная сумма затрат в соответствии с текущими оценками.

Известно, что весной правительство ФРГ рассчитывало, что на развитие СПГ-терминалов, призванных заменить российский газ, потребуется €2,9 млрд, впоследствии сумма была пересмотрена в сторону €6,5 млрд. Однако, как оказалось, и этот прогноз был неверным.