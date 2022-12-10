Брюссель, 10 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Жители бельгийской деревни, купив билеты лотереи EuroMillions, выиграли в общей сложности более 143 млн евро, сообщает BBC.

Чайльд Гассам. Окраина Антверпена. 1883

Группа из 165 жителей Ольмена, провинция Антверпен, сорвала финальный джекпот. Билеты бельгийцы приобрели в местном газетном киоске. По данным Бельгийской национальной лотереи, каждому причитается примерно по 868 тыс. евро.

По словам представителя Национальной лотереи Джок Вермоер, в Бельгии люди нередко выигрывают группами, но выигрыш в Ольмене — самый крупный.

По её словам, некоторые впали в эйфорию, узнав о выигрыше, другим пришлось повторить по пять-шесть раз, прежде чем они поверили. Это лучший рождественский подарок, добавила Вермоер.

Джекпот EuroMillions разыгрывается в девяти странах: Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Ирландии, Австрии, Швейцарии и Люксембурге.

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