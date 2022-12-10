Москва, 10 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Новый суточный рекорд по объему поставок российского газа в Китай был зафиксирован 9 декабря, сообщили в Газпроме.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

По газопроводу «Сила Сибири» было поставлено 16,4% от объема суточных контрактных обязательств.

Китайская сторона ранее просила об увеличении объема поставок в декабре, Газпром пошел ей навстречу, отметили в компании.

Предыдущий суточный рекорд был установлен 7 декабря. Тогда плановый показатель был превышен на 16,1%.

Глава Газпрома Алексей Миллер в октябре 2022 года рассказал, что компания фиксирует всё новые рекорды по объемом поставок в Китай, они превышают контрактные показатели.

Азиатские энергетические рынки — «самые динамичные в мире», и Газпром может и далее увеличивать поставки в этот регион, добавил Миллер.