Москва, 10 декабря, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Доложить о ходе расследования обстоятельств происшествия в гаражном кооперативе Новосибирска поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову В. Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Напомним, днем 10 декабря в гаражном кооперативе в Кировском районе произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. При проведения работ по разбору завалов было обнаружено тело мужчины, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).