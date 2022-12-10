Саратов, 10 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Саратовские следователи проверяют сообщение о нападении пациента на фельдшера в машине скорой помощи. Об этом 10 декабря сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.

OpenClipart-Vectors Машина скорой помощи

«По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 9 декабря бригада скорой медицинской помощи везла в больницу №6 пациента и тот напал на фельдшера и нанёс ему телесные повреждения.

В региональном управлении СК РФ отметили, что действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой помощи, будет дана объективная юридическая оценка.

Позднее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин пояснил, что пациент с алкогольным отравлением, которого везли в больницу, ударил в лицо 27-летнюю девушку-фельдшера. Состояние пострадавшей — средней степени тяжести.