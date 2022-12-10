Москва, 10 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В финском городе Хельсинки на массовом шествии сожгли российский флаг. Об этом 10 декабря сообщили в МИД России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Происшествие случилось 6 декабря на шествии, приуроченном ко Дню независимости Финляндии. По данным дипломатов, в ходе мероприятия группа лиц сожгла российский триколор.

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — сказано в заявлении МИД России, опубликованном в телеграм-канале ведомства.