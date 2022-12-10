Вашингтон, 10 декабря, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Альянс США и Евросоюза может сойти на нет, если американское руководство продолжит протекционистский экономический курс, ослабляющий промышленность Европы. Такое мнение 10 декабря высказал обозреватель The Washington Post Фарид Закария.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Он отметил, что кризис на Украине привел к сильному сближению Евросоюза и США, про этом данный альянс может сойти на нет, если США продолжат проводить протекционистский экономический курс, ослабляющий промышленность европейских стран.

Обозреватель считает, что власти США успешно сплотили вокруг себя союзников, включая канцлера Германии Олафа Шольца и главу Франции Эммануэля Макрона, убедили их в том, что нужно осуществлять решительные действия, чтобы Россия была наказана.

По мнению Закарии, этот успех может сойти на нет в связи с проведением «односторонней политики и погони за узкими личными интересами» США.

Эксперт считает, что лидеров Евросоюза тревожит протекционистская экономическая политика США, в результате которой особое место уделяется американским товарам и хорошо субсидируются отечественные «зелёные» технологии.

Уточняется, что эти меры нарушают правила свободной торговли.

«Напряжённость продолжит расти, потому что страдание Европы будет только усиливаться. Столкнувшись с тем, что цены на природный газ в семь раз, а на электроэнергию в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия, многие европейские компании начинают понимать, что они просто-напросто не могут конкурировать», — написал обозреватель.